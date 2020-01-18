В Одессе бойцы спецназа задержали особо опасную банду, вооруженную пулеметом. Фото

Бойцы спецподразделения полиции "КОРД" ночью 18 января задержали на улице Екатерининской в Одессе членов опасной вооруженной банды.
В банду входило четыре человека 22, 25, 27 и 28 лет: двое одесситов, а также уроженец Луганска и житель Абхазии. Бандиты ранее "отметились" ограблениями развлекательных центров Киева, Николаева и Одессы, пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В Одессе задержали особо опасную банду
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Вооруженные бандиты передвигались по Украине на автомобилях Lexus RX 350 и Mersedes. За организованной преступной группировкой числится не менее двух десятков резонансных преступлений.
Полицейские изъяли у преступников пистолеты "Беретта", "Вальтер" и пистолет-пулемет "УЗИ".
Правоохранители провели обыски по нескольким адресам, где бандиты сбывали награбленное. Изъято несколько десятков мобильных телефонов и компьютеров, а также большая сумма денег в валюте.
В Одессе задержали особо опасную банду
Думская
В Одессе задержали особо опасную банду
Думская
В Одессе задержали особо опасную банду
Думская
Ведутся следственные действия.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине накрыли банду юных гоп-стоперов.
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