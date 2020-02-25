В многоэтажке на Одесщине погорела техника и взорвалась квартира: жители будут судиться с энергетиками

В городе Измаил Одесской области из-за скачка напряжения в электросети многоэтажки произошел взрыв в квартире, а еще в 30-ти погорела бытовая техника.
Вердикт относительно причин уже предоставили специалисты ГосЧС, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"У меня аж руки дрожат, когда я открываю квартиру. Посмотрите, что это – так люди бомжами становятся моментально, за один день", – рассказала жительница квартиры, где произошел взрыв.
В Измаиле из-за скачка напряжения взорвалась квартира
Скрин видео
На ее кухне резкий скачок напряжения – до 400 вольт – пробил гибкий металлический шланг газовой плиты, произошла утечка газа, а затем взрыв, от которого содрогнулся весь дом.
Хозяйки в этот момент дома не было, и она говорит, что это спасло ей жизнь. Взрыв был такой силы, что кошка пострадавшей женщины погибла. От животного остался лишь след на столе, где оно лежало.
В Измаиле из-за скачка напряжения взорвалась квартира
Скрин видео
В Измаиле из-за скачка напряжения взорвалась квартира
Скрин видео
В Измаиле из-за скачка напряжения взорвалась квартира
Скрин видео
Местные жители обвиняют в скачке электричества энергетиков. Они рассказали, что накануне из соседней трансформаторной посыпались искры.
В "Одессаоблэнерго" в свою очередь отрицают вину. Люди собираются коллективно обращаться в суд, чтобы компенсировать потери.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одессе сотрудница полиции пострадала от рук нетрезвого молодого мужчины. Он набросился с кулаками на девушку-участкового, которая пыталась доставить его в отделение полиции.
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