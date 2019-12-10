Увидела дым и заперла дверь: в полиции рассказали, кто ответит за трагедию в Одессе

Полиция Одессы намерена объявить о подозрении директору сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге, а также одной из ее подчиненных, заведующей отделением учебного заведения.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, заведующая отделением могла предотвратить трагедию, но не сделала этого. Она увидела дым в своем кабинете на 3-м этаже здания. Горел удлинитель, к которому был подключен принтер с компьютером. Вместо того, чтобы выдернуть вилку из розетки, заведующая закрыла дверь и в панике побежала к директору. После этого пламя начало распространяться очень быстро. Уже через 20 минут после возгорания площадь пожара составляла 700 кв. м.
Последствия смертельного пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Последствия смертельного пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Последствия смертельного пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Последствия смертельного пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
Впоследствии в городе провели акцию "Халатность убивает".
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