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10 декабря • обновлено в 12:09
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/ Происшествия

Увидела дым и заперла дверь: в полиции рассказали, кто ответит за трагедию в Одессе

10.4т
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Полиция Одессы намерена объявить о подозрении директору сгоревшего Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любови Кочерге, а также одной из ее подчиненных, заведующей отделением учебного заведения.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил пожарной безопасности, которое повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, заведующая отделением могла предотвратить трагедию, но не сделала этого. Она увидела дым в своем кабинете на 3-м этаже здания. Горел удлинитель, к которому был подключен принтер с компьютером. Вместо того, чтобы выдернуть вилку из розетки, заведующая закрыла дверь и в панике побежала к директору. После этого пламя начало распространяться очень быстро. Уже через 20 минут после возгорания площадь пожара составляла 700 кв. м.

Последствия смертельного пожара в Одессе

Последствия смертельного пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Последствия смертельного пожара в Одессе

Последствия смертельного пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Последствия смертельного пожара в Одессе

Последствия смертельного пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Последствия смертельного пожара в Одессе

Последствия смертельного пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А родные погибших слово самосуд знают? Или они хотят пять лет ждать решения самого честного в мире суда?
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