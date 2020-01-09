Николая Тарасова, подозреваемого в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко под Одессой летом 2019 года, оставили в одесском СИЗО. Суд также отказался перевести его на особый режим содержания в одиночную камеру, сочтя необоснованными доводы представителей изолятора о том, что Тарасову угрожает опасность.

Об этом стало известно в ходе заседания Раздельнянского райсуда Одесской области, откуда активист Владимир Букач вел прямую видео-трансляцию на своей странице в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время заседания судья уведомил стороны о ходатайстве, заявленном сотрудниками СИЗО. Ссылаясь на оперативные данные, они утверждают, что в одесском изоляторе Тарасову угрожает опасность, в связи с чем его просят перевести в другое СИЗО или организовать усиленные меры безопасности.

Прокурор заявил, что против перевода подозреваемого в другой изолятор или создания для его содержания особых условий. По словам обвинителя, в изоляторе есть штатный юрист, который мог бы лично прибыть на заседание, чтобы изложить свои аргументы более предметно. Интересно, что против смены условий содержания или перевода из Одессы в другое СИЗО выступил не только прокурор, но и сам обвиняемый, и его адвокат.

Выслушав мнения сторон, суд отклонил ходатайство представителей изолятора.

Кроме того, на заседании 9 января потерпевшая сторона заявила иск о возмещении морального и материального ущерба, для ознакомления с которым адвокат подсудимого попросил 15 дней.

Убийство Даши Лукьяненко: в СИЗО заявили об опасности для подозреваемого Николая Тарасова usionline.com

Убийство Даши Лукьяненко: в СИЗО заявили об опасности для подозреваемого Николая Тарасова usionline.com

Напомним, во время предыдущего заседания суда 10 декабря подозреваемый Тарасов заявил, что отказывается от признательных показаний, которые полицейские, якобы, выбили из него силой.

Убийство Даши Лукьяненко: в СИЗО заявили об опасности для подозреваемого Николая Тарасова

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

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