Дочь военнослужащей, выпрыгнувшей из окна под Одессой, сообщила о странных звонках мамы

Накануне самоубийства военнослужащая из 28-й мехбригады Татьяна Варава, которая выпрыгнула из окна общежития в поселке Черноморское Одесской области, неоднократно звонила дочери.

Она рассказала девушке, что "с ней кто-то плохо пошутил", была в нервном состоянии. Об этом ТСН сообщила дочь погибшей Людмила. Она считает, что маму могли подтолкнуть к суициду.

Татьяна Варава погибла 26 сентября. По словам ее дочери, еще в четверг, 24 сентября, у женщины все было нормально, ее поведение было обычным. Но 25 сентября в 09:00 взволнованная женщина позвонила дочери и спросила, все ли у нее хорошо.

"Она никогда мне в 9 утра не звонила, только если что-то срочное. Начала задавать вопросы, все ли у меня хорошо. Ей приснился какой-то сон. Она говорила, что она за меня очень переживает. В течение дня она очень часто набирала и просила, чтобы я ей звонила каждые полчаса и говорила, что у меня все хорошо", – рассказала Людмила Варава.

По ее словам, женщина никогда не была в депрессии, всегда была положительной и всех поддерживала. Военная готовилась к свадьбе дочери, делала ремонт в собственном доме. По словам Людмилы, меньше недели назад, где-то 24 сентября, Татьяна проходила комиссию из-за повышения и получила свидетельство, что с психикой проблем нет.

Как рассказала Людмила, в пятницу мама позвонила и сказала, что с ней кто-то плохо пошутил. Вечером она шла с работы и была в нормальном состоянии. Она счастливым голосом сообщила дочери, что ее повысили.

На вопрос дочки о причине плохого настроения в последние дни, она ответила: "Я подумала, что я просто не жилец. Но уже все нормально, все прошло. Не волнуйся. Я это уже точно знаю".

"Около 21:00 она позвонила и сказала, что ее уволили и она едет домой. Она очень часто прерывала разговор. Я была в шоке с ее поведения, она никогда так себя не вела, она могла рассказать, если что-то не то было по работе. Она вдыхала, чтобы что-то сказать, но молчала", – рассказала Людмила.

Около 01:00 Татьяна вновь позвонила и попросила приехать, чтобы увидеться, дочь согласилась.

"А около 05:00 она позвонила с максимально печальным голосом, начала извиняться. Она молчала, что-то шептала. Я слышала эхо и никого больше не было на кухне. Мать попросила быть с ней на связи все время. Она вдыхает, как будто хочет что-то сказать. "Пообещай, что у тебя все будет хорошо, что у тебя будет счастливая семья"... Она сказала, что сейчас прыгнет. Я ответила: мама, нет причин для таких действий. Она начала повторять: "Лапочка, я тебя люблю. Я сейчас прыгну", – и отключилась", – рассказала Людмила.

Дочь начала звонить матери, но трубку она не брала. Девушка отправилась из Харькова в Одессу и все время звонила матери. Впоследствии ответил какой-то мужчина и сообщил, что женщина выпрыгнула из окна.

По словам Людмилы, начальник Татьяны и ее коллеги тоже заметили странное поведение в пятницу.

"Начальник финслужбы сказал, что она тоже будто что-то хотела сказать, но не могла. И девочки в кабинете пытались поговорить. Она как будто пытается говорить, но не может. Она писала в "Вайбере", что не даст меня в обиду", – рассказала дочь.

Она уверена, что причиной самоубийства не является уголовное дело с прошлого места работы, по которой Татьяна проходила как подозреваемая. Женщина работала в банке в Кировоградской области.

"Сначала она была в качестве свидетеля, зимой она узнала, что ее перевели в статус подозреваемого. У нее был шок, но мы разобрались, что ей ничего не угрожает. Она приняла эту ситуацию. Я общалась с адвокатом, может, открылись новые события в пятницу. У нее суд назначен на конец октября, она планировала приезжать. Ее адвокат утверждает, что это точно не повод и она за это не переживала", – рассказала дочь.

Коллеги по работе рассказали родственникам, что Татьяна в последние дни очень не хотела возвращаться в общежитие. Также она часто звонила арендодателям, товарищам по службе, не хотела оставаться одна.

"Утром у нее все было нормально. А в обед ей кто-то позвонил и она как бы потерялась в пространстве, побледнела, начала собирать вещи. Она периодически выходила. По словам девочек, изменилась после какого-то звонка. Никто не знает, кто ей звонил, но женщина, с которой она жила, сказала, что вечером ей постоянно кто-то звонил.

Командир говорит, что в пятницу она села к нему в машину с черной папкой. Она была не в себе. Сказала, что у нее все нормально. Но девочки говорят, что черной папки не было. Она выходила с сумкой, они видели, что она стояла, обнимая крепко сумку", – сказала Людмила Варава.

Она подчеркнула, что явных причин для самоубийства у матери не было. "Я просто хочу, чтобы это дело не замяли, потому что идет расследование по-другому. Чтобы оценили все основания. Я бы сделала все, что от меня зависит", – сказала дочь умершей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 23 сентября в Одессе на улице Академика Королева была убита сотрудница круглосуточной аптеки. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.