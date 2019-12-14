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14 декабря • обновлено в 14:56
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Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

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В Одессе 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на пепелище найдены 14 тел погибших в пожаре, еще две жертвы трагедии умерли в больнице. Для неопознанных тел необходима днк-экспертиза, которая завершится до конца года.

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Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Из сгоревшего здания были вывезены 3 тыс. 124 куб. м. строительных конструкций. В работах принимали участие 183 человека и 26 единиц техники.

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Как известно, в Одессе продолжает работу правительственная комиссия, которая ищет виновных в трагедии. 9 декабря от должности был отстранен начальник Одесского областного ГСЧС Виктор Федорчак.

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

od.dsns.gov.ua

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

od.dsns.gov.ua

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

od.dsns.gov.ua

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

od.dsns.gov.ua

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

XYODESSA / Telegam

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

dumskaya

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

dumskaya

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

dumskaya

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

dumskaya

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

dumskaya

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

dumskaya

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой

od.dsns.gov.ua

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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