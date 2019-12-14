В Одессе 14 декабря завершилась операция по ликвидации последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на пепелище найдены 14 тел погибших в пожаре, еще две жертвы трагедии умерли в больнице. Для неопознанных тел необходима днк-экспертиза, которая завершится до конца года.
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
Из сгоревшего здания были вывезены 3 тыс. 124 куб. м. строительных конструкций. В работах принимали участие 183 человека и 26 единиц техники.
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
Как известно, в Одессе продолжает работу правительственная комиссия, которая ищет виновных в трагедии. 9 декабря от должности был отстранен начальник Одесского областного ГСЧС Виктор Федорчак.
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
od.dsns.gov.ua
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
od.dsns.gov.ua
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
od.dsns.gov.ua
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
od.dsns.gov.ua
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
XYODESSA / Telegam
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
dumskaya
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
dumskaya
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
dumskaya
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
dumskaya
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
dumskaya
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
dumskaya
Страшный пожар в Одессе: закончен разбор завалов на Троицкой
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. 6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двух жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело. Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Также одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
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