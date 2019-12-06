В Одессе ищут еще одну пропавшую во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 18-летнюю девушку. С заявлением о пропаже в полицию обратились ее родители.

По их словам, дочь не выходила с ними на связь еще с 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители выясняют, могла ли девушка находится в здании колледжа во время пожара 4 декабря.

В свою очередь, telegram-канал xydessa сообщает, что пропавшая была студенткой колледжа. Таким образом, число пропавших без вести во время пожара по последним данным полиции увеличилось до 14.

Официально подтверждена смерть двоих человек: студентки Ксении Бабенко и преподавателя Анны Бортюк.

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе od.dsns.gov.ua

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе od.dsns.gov.ua

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе od.dsns.gov.ua

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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