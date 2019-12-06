В Одессе ищут еще одну пропавшую во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 18-летнюю девушку. С заявлением о пропаже в полицию обратились ее родители.
По их словам, дочь не выходила с ними на связь еще с 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители выясняют, могла ли девушка находится в здании колледжа во время пожара 4 декабря.
В свою очередь, telegram-канал xydessa сообщает, что пропавшая была студенткой колледжа. Таким образом, число пропавших без вести во время пожара по последним данным полиции увеличилось до 14.
Официально подтверждена смерть двоих человек: студентки Ксении Бабенко и преподавателя Анны Бортюк.
Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно, кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Одесситы массово сдавали свою кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
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