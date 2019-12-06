Главная Новости
6 декабря • обновлено в 12:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

1.2т
Читать материал на украинском

В Одессе ищут еще одну пропавшую во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 18-летнюю девушку. С заявлением о пропаже в полицию обратились ее родители.

По их словам, дочь не выходила с ними на связь еще с 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители выясняют, могла ли девушка находится в здании колледжа во время пожара 4 декабря.

Новости
Роковое совпадение: всплыла жуткая история семьи, потерявшей сына в одесском пожаре

В свою очередь, telegram-канал xydessa сообщает, что пропавшая была студенткой колледжа. Таким образом, число пропавших без вести во время пожара по последним данным полиции увеличилось до 14.

Официально подтверждена смерть двоих человек: студентки Ксении Бабенко и преподавателя Анны Бортюк.

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

Стало известно об еще одной пропавшей во время пожара в Одессе

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Еще один стейк с прожаркой веллдан :D
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги