Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе. Фото и подробности

В Одессе пришлось привлекать полицейский спецназ и сотрудников ГСЧС, чтобы изъять двух девочек 1,5 и 4,5 лет у горе-матери.

Она вместе с сожителем забаррикадировалась в доме и не впускала социальных работников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спасатели с помощью болгарки распилили дверь, и соцработники вместе с полицией смогли зайти в дом. Там они застали девочек в жутких антисанитарных условиях и их пьяную мать, которая, по словам соседей, очень редко бывает трезвая.

Детей доставили в приют, где их накормили, а также обеспечили нормальной одеждой, которой у девочек просто не было. Сейчас с малышками все в порядке, решается вопрос о лишении их матери родительских прав.

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Спецназ посреди ночи спас детей от неадекватных родителей в Одессе Юлия Никандрова/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Киевском рынке заметили пьяную женщину с младенцем в коляске. Посетители и продавцы вызвали полицейских. Горе-мать находилась в крайне неадекватном состоянии и не могла ничего пояснить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!