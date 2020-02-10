В СИЗО Одессы 10 февраля задержали сотрудника учреждения, который систематически продавал наркотики заключенным.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, мужчина регулярно проносил психотропные вещества для арестантов на территорию СИЗО.

При задержании у него нашли марихуану, метадон и амфетамин. Решается вопрос об избрании для сотрудника изолятора меры пресечения.

Открыто уголовное производство, наркодилеру грозит до 8 лет тюрьмы.

Сотрудник одесского СИЗО продавал наркотики заключенным Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Украины Денис Малюська 26 января неожиданно наведался с инспекцией в Одесский СИЗО. По его словам, в учреждении долгое время безосновательно пребывает множество людей.

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