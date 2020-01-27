Главная Новости
27 января • обновлено в 10:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Даже коты не спасают: Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы. Фото

1.5т
Читать материал на украинском

Министр юстиции Украины Денис Малюська 26 января неожиданно наведался с инспекцией в Одесский СИЗО.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
"Профессиональная необходимость!" Малюська пояснил, зачем ему нужна высокая зарплата

По словам министра, в СИЗО долгое время безосновательно пребывает множество людей. Например, Малюська выложил фото с женщиной, которая совершила хозяйственное преступление, находится в учреждении с 2014 года и не может дождаться судебного решения.

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Также министр встретил мужчину, обвиняемого в мошенничестве из-за невозвращения долга, дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

Малюська пообещал в течение двух месяцев подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем людей, которые находятся там без причины.

В глаза министру бросилось огромное количество котов в СИЗО. Один из котят даже покатался на шее Малюськи.

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

"Коты/кошки повсюду, и это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений. Один из котят вскарабкался и прогулялся у меня на плечах. Понимаю, почему многим заключенным это по душе", – написал министр.

Также он отметил, что в учреждении никак не решается проблема наркозависимых. На все СИЗО только один заключенный получает заместительную метадоновую терапию.

Один из арестантов пожаловался Малюське на запрет игровых консолей и приставок. Министр написал, что не понимает этого запрета, ведь телевизор и книги не всегда решают проблему досуга. Условия для занятия физическими упражнениями тоже не идеальны.

Здание СИЗО также находится в крайне плачевном состоянии, а сотрудники учреждения работают не в лучших условиях, чем живут заключенные.

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Малюська показал адские условия в СИЗО Одессы

Денис Малюська/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в жестоком убийстве женщины-инспектора в Одесском СИЗО Василий Чемериз заявил, что совершить это его заставил старший оперуполномоченный изолятора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Михаил Бардин
Персона
Денис Малюська
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги