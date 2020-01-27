Случайный прохожий брутально остановил драку таксистов в Одессе. Видео

В Одессе на Дерибасовской два таксиста прямо на улице устроили драку. Что не поделили мужчины, неизвестно.

Об этом сообщили на telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прохожий, который стал свидетелем драки таксистов, прекратил ее, брызнув в лицо одному из дерущихся из газового баллончика. После мужчина как ни в чем не бывало отправился дальше.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, группа пьяных подростков в центре Одессы разгромила новогодние и рождественские инсталляции.

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