Рождественская трагедия в Одессе: в вагончике заживо сгорели строители

В поселке Черноморское под Одессой области трое рабочих погибли в строительном вагончике во время празднования Рождества.

В ночь на 7 января в вагончике произошел пожар, сообщили OBOZREVATEL источники в полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, несмотря на то, что к месту пожара оперативно прибыли спасатели, было уже поздно.

Позднее в пресс-центре ГУ ГСЧС в Одесской области уточнили, что строительный вагончик площадью 10 квадратных метров выгорел дотла – вместе с людьми и всеми личными вещами погибших.

Детали трагедии устанавливаются.

Пожар в строительном вагончике на Рождество ГУ ГСЧС в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кабмин назвал настоящую причину пожара в одесском колледже, который унес 16 жизней.

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