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26 марта • обновлено в 13:50
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Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море. Фото и видео

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Россия продолжает эксплуатировать так называемое Одесское месторождение газа, которое находится в исключительной (морской) экономической зоне Украины в Черном море.

Возле работающей газодобывающей станции патрулирует ракетный катер ЧФ РФ, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе Украины (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Факты осуществления Россией незаконной деятельности у побережья Одессы зафиксировали служащие Морской охраны ГПСУ, подойдя к месторождению на расстояние в 5 морских миль во время планового патрулирования.

В Одесском месторождении при помощи тактической группы кораблей Морской охраны ГПСУ и пограничной авиации были выявлены и распознаны самоподъемные плавучие буровые установки "Украина", переименованные Россией в "Крым-1" и "Таврида". На обеих установках замечены признаки продолжения промышленной деятельности и подняты флаги страны-агрессора.

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

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На запрос корабля Морской охраны ГПСУ относительно цели пребывания в экономической зоне Украины экипаж российского ракетного катера ответил, что осуществляет охрану экономических интересов Российской Федерации и предупредил, чтобы украинские пограничники не приближались к месторождению ближе, чем на расстояние в одну морскую милю.

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Пресс-служба ГПСУ

Морская охрана Госпогранслужбы Украины продолжает фиксацию и сбор информации о незаконной деятельности России в морской экономической зоне Украины под прикрытием боевых кораблей ЧФ РФ.

Отметим, что подобные факты, фиксировавшиеся Морской охраной ГПСУ с 2014 года легли в основу доказательной базы при рассмотрении третейским судом в Гааге экспроприации активов НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий, признанной незаконной.

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Пресс-служба ГПСУ

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Пресс-служба ГПСУ

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Россия под прикрытием военных кораблей ворует украинский газ в Черном море

Пресс-служба ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, якобы, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

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Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы там сильно приближайтесь, а то опять вас русские пограничники арестуют... в бинокль смотреть можно...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_____ В интернациональном батальоне НАТО в Литве обнаружен очаг коронавируса COVID-19. По данным капитана Эверт-Яна Даниэлса, выявлено 20 случаев заражения. Эта новость в очередной раз поставила вопрос о целесообразности проведения в условиях пандемии по сути уже сорванных учений Defender Europe 2020. Каждая новая информация о «крупнейших учениях НАТО в Европе» оказывается анекдотической, однако секретариат Альянса и «прифронтовые» страны Восточной Европы все равно собираются их провести, чтобы показать России свою решимость. Последствия Defender Europe 2020 для России в итоге могут превзойти все ожидания: наблюдая за попытками ее устрашить, Россия… лопнет от смеха. _____
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