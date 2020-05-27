Покушение на него могло быть следствием перераспределения сфер влияния

Пострадавший является одним из организаторов наркокартеля, который поставляет запрещенные вещества в большинство европейских стран

Их задержали в Одессе: злоумышленники оказались гражданами Черногории, Сербии и Македонии

В Одессе правоохранители задержали четырех киллеров-иностранцев, совершивших покушение на гражданина Черногории в Киеве.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать, но им это не удалось. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, полицейским удалось установить личность потерпевшего и мотивы нападения на него. Выяснилось, что он – один из лидеров и организаторов наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран. К тому же, этот гражданин Черногории находится в международном розыске.

Задержание банды киллеров в Одессе Сайт Национальной полиции

Задержание банды киллеров в Одессе Сайт Национальной полиции

Задержание банды киллеров в Одессе Сайт Национальной полиции

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", – сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Что касается нападающих, то ими оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них также находится в международном розыске за заказное убийство.

По словам главы Нацполиции, в начале мая задержанные прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей.

Кадры с места преступления Сайт Национальной полиции

Кадры с места преступления Сайт Национальной полиции

Кадры с места преступления Сайт Национальной полиции

Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДВР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", – отметил Клименко.

Задержание банды киллеров в Одессе Сайт Национальной полиции

Задержание банды киллеров в Одессе Сайт Национальной полиции

Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь заместитель министра внутрених дел Украины Антон Геращенко обнародовал видео с камер видеонаблюдений, на которых зафиксировано место преступления и злоумышленники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая в Киеве на территории ЖК "Новопечерские Липки" гражданину Черногории выстрелили в живот. Пострадавшего госпитализировали. Поскольку нападавшие скрылись с места преступления, в столице был введен план "Сирена".

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