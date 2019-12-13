Район Одесской области закрыли из-за бешенства: с самолетов будут сбрасывать вакцину

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Татарбунарской райадминистрации на Одесщине закрыла территории Траповского сельсовета и примыкающие к нему охотничьи угодья района на карантин по бешенству.

Комиссия приняла такое решение 12 декабря в связи с подтверждением бешенства у дикой лисицы, убитой на территории охотничьих угодий района. Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарской РГА.

Также в связи с участившимися случаями бешенства на юге Одесской области, над несколькими районами региона – в частности, Татарбунарским, Ренийским, Арцизским с самолетов будут сброшены десятки тысяч доз приманки с вакциной против бешенства.

Под Одессой с самолетов будут бросать вакцину от бешенства news.mspravka.info

Целью такой кампании является создание стойкого иммунитета у диких животных, являющихся основными носителями возбудителя бешенства, преимущественно – лисиц, волков, енотоподобных собак и куниц.

Приманка имеет вид небольшого брикета размером со спичечный коробок и запахом мясокостной муки. Внутри находится желеподобная капсула с вакциной.

Под Одессой с самолетов будут бросать вакцину от бешенства svitnov.com

"Достаточно, чтобы несколько капель действующего вещества попали на слизистую оболочку ротовой полости, чтобы она всосалась – и это равноценно тому, что сделать инъекцию. Поскольку мы в дикой природе не можем парентерально, инъекционно вакцинировать диких животных, то этот путь очень эффективен. Все страны Европы пользуются этим методом", – отмечают специалисты.

Жителей области просят не поднимать найденные приманки в руки и не переносить их в другие места.

Под Одессой с самолетов будут бросать вакцину от бешенства huntportal

Под Одессой с самолетов будут бросать вакцину от бешенства Трасса Е-95

Кроме того, в Татарбунарской райадминистрации дали совет в случае укуса диким животным человека.

"Сразу проведите местную обработку раны: промойте ее водой с хозяйственным мылом или моющим средством, а края обработайте спиртом или йодом. Затем немедленно обратитесь к врачу в травмопункт по месту жительства. Только полный своевременно начатый курс вакцины надежно предотвращает заболевание бешенством", – рекомендуют в райгосадминистрации.

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