Практически дети: на Одесщине накрыли банду юных гоп-стоперов

Правоохранители разоблачили группу молодых людей, которые совершили серию грабежей в Измаиле на Одесщине.

Трое несовершеннолетних местных жителей, одному из которых едва исполнилось 13 лет, по ночам отбирали ценное имущество у прохожих. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Банда подростков грабила прохожих в Измаиле (иллюстрация) ternograd.te.ua

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет более 16 тысяч гривен.

В Измаильский отдел полиции один за другим поступили заявления от четырех горожан об ограблении. Последний потерпевший, который обратился за помощью в полицию, предоставил детальное описание злоумышленников, которые отобрали у него велосипед, мобильный телефон, наушники и кошелек. Вскоре полицейские установили личности преступников,

"Старшим двум подозреваемым избирается мера пресечения. В отношении 13-летнего, который не достиг возраста уголовной ответственности, в суд будет направлено ходатайство о применении к нему принудительных мер воспитательного характера", – рассказал начальник следственного отдела Измаильского отдела полиции Николай Стойнов.

Похищенное имущество у задержанных изъято и возвращено владельцам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, группа несовершеннолетних в Одесской области издевалась над 11-летним мальчиком: его раздели и пытали.

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