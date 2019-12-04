Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина трагедии

Мэр Геннадий Труханов назвал косвенную причину пожара в колледже Одессы. По его словам, в здании не работало отопление. Вероятно, кто-то мог пользоваться электрообогревателями, а это вызвало повышенную нагрузку на старую проводку.

"Пообщавшись там с родителями, которые искали своих детей, переживали, говорили, что там не было отопления. Будем все выяснять, почему не было отопления, кто за это должен был отвечать и, вообще, причины пожара", - рассказал Труханов на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

Напомним, что в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на углу улиц Пушкинской и Троицкой один человек погиб и 22 пострадали.

В больнице скончалась 43-летняя преподаватель Анна Бородюк. В медучреждениях находятся 4 преподавателя, 12 студентов и 6 пожарных, которые тушили пламя.

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина Odessa.online

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина Odessa.online

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спасателям удалось локализовать пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В 6-этажном здании 1914 года постройки полностью выгорел чердак и рухнула крыша. По неофициальной информации, причиной возгорания стала старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!