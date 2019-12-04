Главная Новости
4 декабря • обновлено в 17:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина трагедии

1.6т
Читать материал на украинском

Мэр Геннадий Труханов назвал косвенную причину пожара в колледже Одессы. По его словам, в здании не работало отопление. Вероятно, кто-то мог пользоваться электрообогревателями, а это вызвало повышенную нагрузку на старую проводку.

"Пообщавшись там с родителями, которые искали своих детей, переживали, говорили, что там не было отопления. Будем все выяснять, почему не было отопления, кто за это должен был отвечать и, вообще, причины пожара", - рассказал Труханов на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

Новости
Пожар в одесском колледже: появились новые данные о пострадавших. Список

Напомним, что в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на углу улиц Пушкинской и Троицкой один человек погиб и 22 пострадали.

В больнице скончалась 43-летняя преподаватель Анна Бородюк. В медучреждениях находятся 4 преподавателя, 12 студентов и 6 пожарных, которые тушили пламя.

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина

Odessa.online

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина

Odessa.online

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина

Пожар в колледже Одессы: названа вероятная причина

Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, спасателям удалось локализовать пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В 6-этажном здании 1914 года постройки полностью выгорел чердак и рухнула крыша. По неофициальной информации, причиной возгорания стала старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в колледже Одессы
Персона
Геннадий Труханов
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги