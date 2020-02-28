В cети появилось видео из зала Приморского суда в Одессе, где днем 28 февраля подозреваемый в убийстве мужчина угрожал взорвать всех гранатой.

На видео можно увидеть, как мужчина с гранатой в руке требует к себе прокурора Одесской области и ведет онлайн-трансляцию своих требований на мобильный телефон, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В одесском суде подозреваемый угрожал взорвать всех гранатой

"Я угрожаю подорвать гранатой, если не выполнят моих требований. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в том, что сейчас здесь происходит. Максимальный репост", – заявил подозреваемый.

Также мужчина, которого на заседание привезли прямо из СИЗО, отказался объяснить, откуда у него взялась граната, и извиняется перед конвоиром за то, что создал ему проблемы.

По данным на 13:20, мужчину обезвредили, боеприпас был изъят. Никто не пострадал.

Подозреваемый вел онлайн-трансляцию своих требований

В одесском суде подозреваемый угрожал взорвать всех гранатой ГУНП в Одесской области

В одесском суде подозреваемый угрожал взорвать всех гранатой ГУНП в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе оправдали начальника СИЗО по делу о зверском убийстве.

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