Ножом в грудь и живот: в Одессе оправдали начальника СИЗО по делу о зверском убийстве

Суд оправдал бывшего начальника СИЗО г. Одессы, в котором в августе 2017 года заключенный убил и расчленил сотрудницу учреждения.

Экс-начальник изолятора Вячеслав Коваль, обвиненный в служебной халатности, оправдан за отсутствием состава преступления, говорится в постановлении Малиновского районного суда Одессы.

Малиновский суд Одессы

В решении суда напомнили, что 17 августа 2017 года заключенный Василий Чемериз, находясь на территории хозяйственного двора СИЗО, убил инспектора Елену Порошенко, затем топором расчленил её тело и спрятал в мусорном баке.

Начальнику учреждения инкриминировали то, что он знал о нарушении режима заключенным, но не принял необходимых мер, а также то, что у заключенного было запрещенное холодное оружие.

Служебной проверкой Министерства юстиции установлено, что заключенный постоянно проживал на территории свинарника, но обвиняемый начальник СИЗО свою вину отрицал, и заявлял, что изолятор постоянно проверяли представители прокуратуры, которые не фиксировали проживания Чемериза в свинарнике.

В итоге суд отметил, что смерть женщины наступила не в результате невыполнения начальником СИЗО возложенных на него обязанностей, а в результате умышленных действий другого лица. Также судьи пришли к выводу об отсутствии в действиях Коваля объективной и субъективной стороны преступления.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 г. Малиновский суд Одессы приговорил арестанта Чемериза за убийство инспектора к пожизненному лишению свободы.

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