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11 января • обновлено в 15:29
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Полиция поймала опасных бандитов, терроризировавших магазины в Одессе

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Под Одессой в Белгороде-Днестровском полицейский спецназ обезвредил двух разбойников, которые грабили магазины.

До этого они совершили нападения на две торговые точки в областном центре – на Таирова и на поселке Котовского.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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21 и 23-летний мужчины, угрожая пистолетом, отобрали у продавца 9 тыс. грн на улице Ростовской. До этого они совершили налет на магазин в Киевском районе города.

Полиция нашла преступников в Белгороде-Днестровском. Их дом пришлось брать штурмом. У парней нашли вещественные доказательства совершенных преступлений. Открыто уголовное производство по статье "Разбой". Задержанных проверяют на причастность к другим нападениям на торговые точки в Одессе и области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева, на улице Николая Закревского, 93а, в ночь на 9 января прогремел взрыв. Неизвестные хотели подорвать банкомат отделения "Ощадбанка" и ограбить его.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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