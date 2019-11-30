В Одессе полицейский жестко избил чиновника: разгорелся скандал

Полицейский во время осмотра помещения госпредприятия в Одессе побил его директора, из-за чего был уволен и привлечен к уголовной ответственности.
Оперуполномоченный органов внутренних дел нанес чиновнику множественные телесные повреждения средней тяжести, сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры. Что послужило причиной, пока неизвестно.
Полицейский в Одессе избил чиновника
ugorod.kr.ua
После вспыхнувшего скандала полицейского уволили. Сейчас он обвиняется в превышении служебных полномочий с применением насилия по ч. 2 ст. 365 Уголовного Кодекса.
Продолжается досудебное расследование, полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве хулиганы жестоко избили полицейского. Момент избиения попал на видео и шокировал сеть.
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