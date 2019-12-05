Поджог? В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе

В полиции Одессы рассматривают две версии пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса – это замыкание электропроводки и поджог.
В ходе допроса свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения было установлено, что очаг возгорания находился в кабинете заведующей колледжа на третьем этаже здания. Об этом во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник Одесского областного управления полиции Олег Бех, передает корреспондент OBOZREVATEL.
Согласно показаниям заведующей колледжа Любови Кочерги, пожар действительно начался у нее в кабинете под подоконником, где была установлена розетка. Когда она увидела дым, сразу позвонила 103 и начала эвакуацию.
"Заведующая подтверждает, что в ее кабинете задымление началось около подоконника – там, где проходит розетка. Был включен компьютер и принтер — с этой стены и пошло задымление, а затем началось возгорание. В 10:04 стало известно о задымлении и началась эвакуация. Но у нас есть много вопросов по этому поводу. Следственно-оперативная группа будет собирать вещдоки", – сказал начальник одесской полиции Олег Бех.
По информации начальника ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, пожарная сигнализация в колледже была, но пока нет информации о ее исправности.
В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе
Odessa.online
В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе
Odessa.online
В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе
Odessa.online
В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе
Odessa.online
В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе
Odessa.online
В полиции озвучили версии огненной трагедии в Одессе
Odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL:
Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25, утром 4 декабря. В результате ЧП по неофициальным данным погибли 10-15 человек.
В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
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