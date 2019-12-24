Главная Новости
24 декабря • обновлено в 17:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Одессой пьяный водитель побил полицейского, остановившего его машину

351
Читать материал на украинском

Пьяный водитель под Одессой избил полицейского после требования показать водительское удостоверения.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря на улице одного из сел Беляевского района Одесщины. Патрульные заметили автомобиль "ВАЗ", водитель которого злостно нарушал правила дорожного движения, а в ответ на требование остановиться лишь ускорил движение. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Под Одессой пьяный водитель побил полицейского

Под Одессой пьяный водитель побил полицейского

ГолосUA

Полицейские догнали автомобиль только возле дома правонарушителя, где тот остановился и пытался скрыться.

Новости
В центре Киева мужчина напал на полицию и выпрыгнул в окно: подробности ЧП

"На просьбу предоставить для проверки водительское удостоверение и документы на автомобиль 56-летний владелец "Жигулей" отреагировал агрессивно. Начал угрожать полицейским, повредил одному из них форменную одежду и неожиданно ударил головой в лицо. В результате полицейский получил ушибы лица и сотрясение головного мозга", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы утихомирить нарушителя, правоохранители брызнули ему в лицо слезоточивым газом, а после надели наручники.

Автомобиль дебошира

Автомобиль дебошира

Telegram-канал xydessa

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Киевом пьяный мужчина напал на полицию и громил автомобили топором.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
нападение драка с полицейскими
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги