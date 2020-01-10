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10 января • обновлено в 15:29
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Под Одессой полиция запретила отцу общаться с детьми: что случилось

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На Одесщине в Измаильском районе полиция запретила 31-летнему местному жителю на 10 дней приближаться к детям и к жене.

Такое наказание мужчине вынесли за то, что он в течение одних суток дважды приходил пьяным домой и устраивал скандалы со своей бывшей 28-летней женой.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

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Кроме того, в полиции рассказали, что во время второго визита за день дебошир побил, кроме матери, двоих своих сыновей. Мальчикам всего 7 и 9 лет.

Под Одессой полиция запретила отцу общаться с детьми

Под Одессой полиция запретила отцу общаться с детьми

depositphotos.com (Иллюстрация)

Правоохранители составили на домашнего тирана административный протокол и передали дело в суд. В ближайшие 10 дней горе-отцу запрещено приближаться к побитым родственникам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области взял в заложники сестру и трех племянников, угрожая топором. Неадеквата задержали бойцы полицейского спецназа.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
насилие в семье Национальная полиция Украины новости Одессы
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