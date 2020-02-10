Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии: когда ждать непогоду

В Одессе в ночь на 11 февраля возможен штормовой ветер. Его порывы могут достигать 24 м/с.

Ухудшение погоды связывают с атлантическим циклоном "Сабина". Он идет в Украину из Скандинавии и накануне уже нарушил работу аэропортов Германии. Об этом пишет odessitua.com со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Кроме сильного юго-западного ветра, в Одессе вечером 10 и ночью 11 февраля возможен мелкий дождь. В то же время, температура воздуха во вторник может подняться до +10 градусов.

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии Наталка Диденко/Facebook

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии Одесская жизнь

Как ранее соообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 февраля в Одессе выпал первый за нынешнюю зиму снег. Снегопад, продолжавшийся несколько часов, закончился утром.

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