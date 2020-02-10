Главная Новости
10 февраля • обновлено в 15:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии: когда ждать непогоду

979
Читать материал на украинском

В Одессе в ночь на 11 февраля возможен штормовой ветер. Его порывы могут достигать 24 м/с.

Ухудшение погоды связывают с атлантическим циклоном "Сабина". Он идет в Украину из Скандинавии и накануне уже нарушил работу аэропортов Германии. Об этом пишет odessitua.com со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Новости
На юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ. Фото и видео

Кроме сильного юго-западного ветра, в Одессе вечером 10 и ночью 11 февраля возможен мелкий дождь. В то же время, температура воздуха во вторник может подняться до +10 градусов.

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии

Наталка Диденко/Facebook

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии

Одессу накроет опасный циклон из Скандинавии

Одесская жизнь

Как ранее соообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 февраля в Одессе выпал первый за нынешнюю зиму снег. Снегопад, продолжавшийся несколько часов, закончился утром.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги