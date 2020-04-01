В Одессе будут судить полицейских, которые пытали задержанных. Копы не обращали внимание на просьбы прекратить избиение, которое может закончиться трагически из-за проблем со здоровьем у жертв издевательств.

Инцидент произошел в июне прошлого года в опорном пункте полиции в районе ЖД вокзала, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы просмотреть видео, доскроллте страницу до конца).

Как было установлено, 1 июня прошлого года правоохранители во время патрулирования территории ЖД вокзала задержали двух нетрезвых мужчин по подозрению в краже золотой цепочки и доставили их в отделение. Задержанных заставили сознаться в преступлении, которого они не совершали.

Затем инспектор полиции стал оказывать психологическое давление на задержанных после чего начал избивать одного их них. Чтобы прекратить избиение второй задержанный отдал копам свою цепочку, которая не была золотой, но это не помогло. Его также начали бить.

Во время избиения задержанные неоднократно просили прекратить издевательства, жаловались на проблемы со здоровьем и обещали сообщить о произошедшем в прокуратуру. Это лишь разозлило полицейских, которые продолжили бить задержанных с еще большей жестокостью.

Одесских копов отправят под суд за пытки задержанных (иллюстрация) rbc.ua

В настоящий момент в отношение копов-извергов завершено досудебное расследование и материалы переданы в суд. Им инкриминируют ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные группой лиц). Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

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