Напилась и забыла сына: в Одессе полиция искала горе-мать

В Одессе 43-летняя женщина, с которой был 7-летний сын, познакомилась с двумя мужчинами на улице. Они пошли за спиртным в магазин, но по дороге поругались.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Женщина ушла, забыв ребенка. Через время спохватилась и попросила позвонить в полицию продавца ближайшего магазина. В это же время 102 набрали и мужчины.

Копы нашли мальчика и передали матери. На нее составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также об инциденте была проинформирована муниципальная служба по делам детей.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 12 ноября женщина закрыла в квартире троих маленьких детей, а сама исчезла в неизвестном направлении.

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