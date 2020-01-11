Главная Новости
11 января • обновлено в 12:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Напилась и забыла сына: в Одессе полиция искала горе-мать

400
Читать материал на украинском

В Одессе 43-летняя женщина, с которой был 7-летний сын, познакомилась с двумя мужчинами на улице. Они пошли за спиртным в магазин, но по дороге поругались.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе по рынку разгуливала пьяная горе-мать с младенцем. Фото

Женщина ушла, забыв ребенка. Через время спохватилась и попросила позвонить в полицию продавца ближайшего магазина. В это же время 102 набрали и мужчины.

Копы нашли мальчика и передали матери. На нее составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также об инциденте была проинформирована муниципальная служба по делам детей.

В Одессе полиция искала пьяную горе-мать

В Одессе полиция искала пьяную горе-мать

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 12 ноября женщина закрыла в квартире троих маленьких детей, а сама исчезла в неизвестном направлении.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги