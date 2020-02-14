Накажут всех: полицейских в Одессе жестко отчитали за скандал с ограблением незрячих

В Одессе уволят не только полицейских, которые во время обыска обокрали предприятие незрячих, но и их непосредственных руководителей.

Об этом 14 февраля сообщил замначальника полиции Одесской области Иван Ищенко во время совещания с начальством управления – передает пресс-служба регионального ГУНП.

Новости В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком

Он подчеркнул, что любая подобная ситуация дискредитирует не только ее участников, но и всю полицию в целом.

"Постоянно работайте со своим личным составом, интересуйтесь не только его служебными делами, но и жизнью. Еще раз подчеркиваю, что вы несете ответственность за своих подчиненных. И любой их поступок, дискредитирует звание полицейского, будет караться жестко и бескомпромиссно: увольнением из полиции самого нарушителя и лишением должности его непосредственного руководителя", – сказал Ищенко.

Иван Ищенко od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, воспользовавшись тем, что на нем трудоустроены незрячие люди. Но копы не заметили видеокамеру, которая это зафиксировала.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!