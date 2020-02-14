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14 февраля • обновлено в 13:39
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Накажут всех: полицейских в Одессе жестко отчитали за скандал с ограблением незрячих

1.6т
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В Одессе уволят не только полицейских, которые во время обыска обокрали предприятие незрячих, но и их непосредственных руководителей.

Об этом 14 февраля сообщил замначальника полиции Одесской области Иван Ищенко во время совещания с начальством управления – передает пресс-служба регионального ГУНП.

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Он подчеркнул, что любая подобная ситуация дискредитирует не только ее участников, но и всю полицию в целом.

"Постоянно работайте со своим личным составом, интересуйтесь не только его служебными делами, но и жизнью. Еще раз подчеркиваю, что вы несете ответственность за своих подчиненных. И любой их поступок, дискредитирует звание полицейского, будет караться жестко и бескомпромиссно: увольнением из полиции самого нарушителя и лишением должности его непосредственного руководителя", – сказал Ищенко.

Иван Ищенко

Иван Ищенко

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, воспользовавшись тем, что на нем трудоустроены незрячие люди. Но копы не заметили видеокамеру, которая это зафиксировала.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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Махно Володимир
Махно Володимир
респект! так и надо! все..менты, мусора канул в лета! пора все делать законно и цивилизованно!
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Новиков Алек
Новиков Алек
избить вшестером одного, напасть на стариков, украсть у слепых -как это по украински
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