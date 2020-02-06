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7 февраля • обновлено в 08:05
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На заснеженной трассе Киев-Одесса перевернулся автобус с людьми. Фото

4.4т
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Рейсовый автобус "Одесса-Киев" утром 6 февраля из-за гололеда съехал в кювет и перевернулся.

ДТП произошло около пяти утра на заснеженной трассе Одесса-Киев в районе села Болгарка Раздельнянского района, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

Нацполиция

Водитель рейсового автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся.

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На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

Kekc.news

Двое людей – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок, получили травмы и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу

На месте работают сотрудники полиции.

Место ДТП с автобусом "Одесса-Киев"

Место ДТП с автобусом "Одесса-Киев"

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

Нацполиция

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

KEKC

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами

KEKC

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне еще один рейсовый автобус Одесса-Киев попал в аварию, водитель погиб.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе снегопад ураган
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