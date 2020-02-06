На заснеженной трассе Киев-Одесса перевернулся автобус с людьми. Фото

Рейсовый автобус "Одесса-Киев" утром 6 февраля из-за гололеда съехал в кювет и перевернулся.
ДТП произошло около пяти утра на заснеженной трассе Одесса-Киев в районе села Болгарка Раздельнянского района, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами
Нацполиция
Водитель рейсового автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19 пассажирами перевернулся.
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами
Kekc.news
Двое людей – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок, получили травмы и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу
На месте работают сотрудники полиции.
Место ДТП с автобусом "Одесса-Киев"
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами
Нацполиция
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами
KEKC
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами
KEKC
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне еще один рейсовый автобус Одесса-Киев попал в аварию, водитель погиб.
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