На центральном пляже Черноморска нашли огромную мину: людей эвакуировали. Фото и видео

На пляже под Одессой нашли мину. Коллаж
В субботу, 29 августа, в Черноморске Одесской области на центральном пляже нашли огромную мину времен Второй Мировой войны.
Водолазы достали ее из воды, сообщили в местном Telegram-канале "Одесса Info" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Территорию пляжа оцепили. Отдыхающих, которые находились в пределах 500 метров, начали выводить из этой зоны в безопасную.
Водолазы достали мину из воды Telegram-канал "Одесса Info"
Мину нашли в Черноморске Одесской области Карты
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, над пляжем в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области пронеслись несколько военных самолетов.
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