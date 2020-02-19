На трассе Одесса-Киев автобус влетел в грузовик: много пострадавших. Видео

17 человек пострадали в серьезной аварии с участием рейсового автобуса и грузовика ночью 19 февраля на трассе Киев-Одесса в Николаевской области.

На 296 километре автодороги М-05 в районе поселка Кривое Озеро пассажирский автобус TemsaDiamond компании ”Автолюкс”, следовавший из Одессы в Киев, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Николаевской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В результате столкновения различные травмы получили 16 пассажиров автобуса и его водитель, пострадавший больше всех. Спасателям пришлось извлекать мужчину из транспортного средства с помощью спецоборудования. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Кривоозерской ЦРБ.

На трассе Одесса-Киев автобус влетел в грузовик mk.dsns.gov.ua

Всего в момент ДТП в автобусе находились 39 пассажиров и два водителя. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали.

На трассе Одесса-Киев автобус влетел в грузовик mk.dsns.gov.ua

Видео последствий сокрушительного столкновения, в результате которого у автобуса полностью смята кабина, опубликовал на своей Facebook-странице пассажир автобуса Андрей Мурашкин, который не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января на киевской трассе вблизи поселка Дачное по Одессой произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса "Автолюкс", нескольких легковушек и грузовиков. Всего столкнулись 11 транспортных средств. В результате ДТП погиб водитель автобуса.

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