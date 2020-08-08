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На Одесщине в девятиэтажке оборвался лифт с 10-летним ребенком. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Происшествия
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На Одесщине в девятиэтажке оборвался лифт с 10-летним ребенком. Фото

В доме оборвался лифт с 10-летним ребенком.

В субботу, 8 августа, в городе Черноморск Одесской области в девятиэтажном доме оборвался лифт, в котором находился 10-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, происшествие случилось в доме №6 на улице Виталия Шума.

"Спасатели установили, что в 9-ти этажном жилом доме оборвался лифт с 8-го этажа и совершил аварийное торможение на 3-м, в котором находилась ребенок", – рассказали в ведомстве.

Спасатели открыли двери лифта при помощи специального инструмента. Ребенок не пострадал, после его передали родителям. Обстоятельства происшествия будут выяснять представители обслуживающего предприятия.

Шахта лифта

Шахта лифта ГСЧС

Спасатели спасли мальчика

Спасатели спасли мальчика ГСЧС

Сотрудники ГСЧС

Сотрудники ГСЧС ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 15-летняя девочка по неосторожности сорвалась в шахту лифта.

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