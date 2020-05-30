Ученица 7 класса из села Великодолинское под Одессой впала в алкогольную кому.

Девочку-подростка без сознания обнаружили на одной из улиц населенного пункта местные жители. Они вызвали "скорую", сообщил "Портал Черноморска".

Родителей школьницы удалось найти через классного руководителя, они немедленно отправились в больницу.

Иллюстрация bigmir)net

По словам врачей, у пострадавшей опасная форма интоксикации алкоголем. Ее состояние стабильно тяжелое, лечится школьница в больнице города Черноморск.

Предварительно, 29 мая она употребляла алкогольные напитки в компании сверстниц. Когда ей стало плохо, подружки испугались и оставили ее на улице.

Вероятная причина таких тяжких последствий – слабый организм девочки и большое количество выпитого, возможно, некачественного алкоголя.

Инцидент расследует Овидиопольский отдел полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве на территории школы № 10, расположенной по ул. Южной, обнаружили девочку-подростка в состоянии алкогольной комы.

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