Ученица 7 класса из села Великодолинское под Одессой впала в алкогольную кому.
Девочку-подростка без сознания обнаружили на одной из улиц населенного пункта местные жители. Они вызвали "скорую", сообщил "Портал Черноморска".
Родителей школьницы удалось найти через классного руководителя, они немедленно отправились в больницу.
Иллюстрация
bigmir)net
По словам врачей, у пострадавшей опасная форма интоксикации алкоголем. Ее состояние стабильно тяжелое, лечится школьница в больнице города Черноморск.
Предварительно, 29 мая она употребляла алкогольные напитки в компании сверстниц. Когда ей стало плохо, подружки испугались и оставили ее на улице.
Вероятная причина таких тяжких последствий – слабый организм девочки и большое количество выпитого, возможно, некачественного алкоголя.
Инцидент расследует Овидиопольский отдел полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве на территории школы № 10, расположенной по ул. Южной, обнаружили девочку-подростка в состоянии алкогольной комы.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Отравление алкоголем" на OBOZREVATEL.