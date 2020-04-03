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3 апреля • обновлено в 10:43
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На Одесщине полицейские-браконьеры убили краснокнижного беркута. Появилось фото

2.3т
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В сети появилось фото, на котором трое мужчин в камуфляже держат за крылья убитого беркута и направляют на него ружья. Все это происходит в Окнянском районе Одесской области.

Об этом в Facebook сообщил активист Демьян Ганул (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам активиста – это двое сотрудников Окнянского районного отдела полиции и местный чиновник. Фото сделано еще зимой, но это не снимает вину с браконьеров и они должны быть наказаны.

"Мы не можем позволить чиновникам с оружием уничтожать животных занесенных в Красную книгу. Виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения", – написал Ганул.

В комментарии под постом активиста одесский эколог Иван Русев назвал имена браконьеров.

"По предварительным данным ублюдки – Тимотин Максим Николаевич – полицейский сектора реагирования патрульной полиции №3 Окнянского ВП Подольского ВП ГУНП в Одесской области, Черний Николай Леонидович – инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Окнянского ВП Подольского ВП ГУНП в Одесской области, Ляцкий Андрей Валентинович – начальник РЕМ ПАТ "Одессаоблэнерго", – написал Русев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе будут судить полицейских, которые пытали задержанных. Копы не обращали внимание на просьбы прекратить избиение, которое может закончиться трагически из-за проблем со здоровьем у жертв издевательств.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Waix Alex
Waix Alex
Нужно таких не людей изолировать от общества, мразей
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Одесса Происшествия

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