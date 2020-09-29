На Одесщине депутат застрелил из ружья пять собак

На Одесщине полицейские задержали депутат одного из районных советов, который признался в убийстве пяти собак.

Об этом в Facebook 29 сентября сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Одесской области. Правоохранители открыли производство по факту жестокого обращения с животными.

В полицию с заявлением обратилась жительница с. Доброалександровка, которая сообщила, что местный житель убил пятерых собак.

Правоохранители опросили 50-летнего мужчину. Он признался, что застрелил животных из охотничьего ружья, однако свой поступок объяснил реакцией на агрессивное поведение собак, которые якобы бросались на охранников фермерского хозяйства.

"В настоящее время по данному факту ведется следствие. Устанавливаются и опрашиваются свидетели этого события. Тела погибших животных направлены на экспертизу. Процессуальное решение в отношении мужчины будет принято после получения ее результатов", – сказано в сообщении.

Накануне Общественная организация "Animal SOS Odessa" в Facebook сообщила что волонтерам позвонил свидетель расстрела животных. По его словам полиция отказалась выехать на место преступления.

"На место преступления в срочном порядке поехали наши волонтеры и ребята из Национального корпуса. Сразу вызвали с нескольких телефонов полицию. Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились и не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности. Благодаря настойчивости и принципиальной позиции волонтеров, полицию заставили наконец начать действовать", – сказано в сообщении.

Также зоозащитники назвали имя подозреваемого в убийстве животных.

"Фамилия того, кто расстрелял собак – Кишенко Владимир, депутат от аграрной партии, и он баллотируется в депутаты на нынешних выборах", – сообщили активисты.

По факту жестокого обращения с животными полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 299 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Терновке Днепропетровской области задержали опасного живодера. Мужчина убил одну собаку и ранил другую. Второго пса ветеринарам удалось спасти.