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21 февраля • обновлено в 14:47
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Много скорых и полиции: в Одессе из-за ЧП срочно эвакуировали школу. Фото

3.7т
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В Одессе на улице Заболотного возле школы №24 21 февраля разлили жидкость с резким запахом. На место выехали спасатели, полиция и медики.

Детей из здания эвакуировали и отпустили домой. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Специалисты установили, что разлитая во дворе школы жидкость – аммиачная вода.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Как позже сообщила OBOZREVATEL директор одесского департамента образования Елена Буйневич, в ходе предварительного служебного расследования стало известно, что бутылку с аммиачной водой во дворе школы случайно разбил сотрудник учебного заведения. Он нес ее из кабинета с химическими реактивами в специальное подсобное помещение.

Дети вернутся к учебному процессу после специальной обработки территории. Скорее всего, это произойдет 22 февраля.

В Одессе из-за ЧП срочно эвакуировали школу

В Одессе из-за ЧП срочно эвакуировали школу

Пресс-служба мэрии Одессы

Как ранее писал OBOZREVATEL, на юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А медики то зачем поехали? Надо было хором гимн Укроины спывать, чтобы к ним никого не привезли.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Жёлтая жидкость с резким запахом Украины.
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