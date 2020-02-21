В Одессе на улице Заболотного возле школы №24 21 февраля разлили жидкость с резким запахом. На место выехали спасатели, полиция и медики.

Детей из здания эвакуировали и отпустили домой. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Специалисты установили, что разлитая во дворе школы жидкость – аммиачная вода.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Как позже сообщила OBOZREVATEL директор одесского департамента образования Елена Буйневич, в ходе предварительного служебного расследования стало известно, что бутылку с аммиачной водой во дворе школы случайно разбил сотрудник учебного заведения. Он нес ее из кабинета с химическими реактивами в специальное подсобное помещение.

Дети вернутся к учебному процессу после специальной обработки территории. Скорее всего, это произойдет 22 февраля.

В Одессе из-за ЧП срочно эвакуировали школу Пресс-служба мэрии Одессы

Как ранее писал OBOZREVATEL, на юге Одесщины сильный ветер сорвал крыши двух школ.

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