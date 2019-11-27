Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Драка маршрутчиков парализовала центр Одессы: появилось эпичное видео

15.9т
Читать материал на украинском

Водители двух маршрутных такси подрались посреди оживленной улицы в центре Одессы. Из-за потасовки образовалась пробка, в которой застряли патрульные, ехавшие разнимать оппонентов.

Конфликт произошел рядом с рынком "Привоз" на углу улиц Ришельевская и Пантелеймоновская в утренний час-пик. Видеозапись события зафиксировала камера муниципальной службы уличного наблюдения "Центр 077"(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новости
Водители двух одесских маршруток №232 устроили конфликт на глазах у изумленных пассажиров прямо во время рейса

"Очень жаль, что участники подобных боевых действий не всегда могут разделить с нами возможность посмотреть на себя со стороны. С удовольствием предоставляем героям данного ролика такую возможность!", - сказано в описании под опубликованным видео.

Возле одесского "Привоза" подрались маршрутчики

Возле одесского "Привоза" подрались маршрутчики

Youtube-канал КУ "Центр 077" Одесского горсовета (скрин)

Что именно не поделили посреди дороги два маршрутчика, так и осталось неизвестным, но компромисс был найден достаточно быстро, после чего оба водителя разъехались по своим маршрутам, не дожидаясь патрульных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в жилмассиве "Радужный" произошла массовая драка, в результате которой пострадал сотрудник полиции.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Драка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
25
Смешно
3
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Таев Иван
Таев Иван
Новые одесцы. Майдан працюет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги