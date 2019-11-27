Драка маршрутчиков парализовала центр Одессы: появилось эпичное видео

Водители двух маршрутных такси подрались посреди оживленной улицы в центре Одессы. Из-за потасовки образовалась пробка, в которой застряли патрульные, ехавшие разнимать оппонентов.

Конфликт произошел рядом с рынком "Привоз" на углу улиц Ришельевская и Пантелеймоновская в утренний час-пик. Видеозапись события зафиксировала камера муниципальной службы уличного наблюдения "Центр 077"(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очень жаль, что участники подобных боевых действий не всегда могут разделить с нами возможность посмотреть на себя со стороны. С удовольствием предоставляем героям данного ролика такую возможность!", - сказано в описании под опубликованным видео.

Возле одесского "Привоза" подрались маршрутчики Youtube-канал КУ "Центр 077" Одесского горсовета (скрин)

Что именно не поделили посреди дороги два маршрутчика, так и осталось неизвестным, но компромисс был найден достаточно быстро, после чего оба водителя разъехались по своим маршрутам, не дожидаясь патрульных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в жилмассиве "Радужный" произошла массовая драка, в результате которой пострадал сотрудник полиции.

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