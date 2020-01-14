На Одесщине совершили вооруженный налет на ювелирку: полиция "на ушах"

В райцентре Татарбунары на Одесщине утром 14 января бандиты напали на местный ювелирный магазин.

Трое вооруженных пистолетами мужчин в масках ворвались в магазин "Золото" около 8 часов утра. Об этом пишет издание Оdessa.online, ссылаясь на источники в полиции.

Бандиты ограбили ювелирный магазин на Одесщине Цензор

Угрожая сотрудникам магазина пистолетом, они забрали деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на автомобиле "Ауди" зеленого цвета.

В Одесской области объявлен оперативный план "Сирена". Это комплекс специальных мер, в соответствии с которыми по тревоге поднимается личный состав подразделений полиции и приступает к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве хотели взорвать банкомат: грабители в масках попали на камеру.

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