Криклий рассказал подробности окончания эпопеи с танкером "Делфи" в Одессе. Видео

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о деталях операции по поднятию танкера "Делфи", который почти год пролежал перекинутым в Черном море возле Одессы.

В своем видеообращении на Facebook он подчеркнул, что после нескольких неудачных попыток, начиная с марта 2020-го, судно, с которого не раз случались разливы топлива, успешно убрали 10 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наконец эпопея по "ликвидации" судна "Делфи" с пляжа "Дельфин" завершена", – отметил министр.

По его словам, танкер переместили в порт Черноморска. Там он будет находиться до тех под, пока суд не решит его дальнейшую судьбу.

Министр поблагодарил за слаженную командную работу ООО "Краншип" группы "Траншип", компанию "Бруклин-Киев", "Морское инженерное бюро", ГП "АМПУ" и Одесский филиал предприятия.

На этом же подчеркнул и председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый. Он отметил, что поднятие судна было очень сложным процессом, однако операцию удалось завершить успешно.

"Для нас приоритетной задачей является сохранение экологии. Поэтому мы понимали, что нужно исключить оставление танкера в акватории парка, во избежание попадания остатков топливных материалов в море", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2019 года.

Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.

6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировать танкера "Делфи". Он проходил в пять шагов.

Чиновники устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию затонувшего танкера "Дельфи".

Работы в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения и восстановили в обед 9 сентября.

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