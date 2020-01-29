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29 января • обновлено в 15:56
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Изнасиловал 9-летнего: суд на Одесщине приговорил пенсионера-педофила

1.2т
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На Одесщине Измаильский суд приговорил 63-летнего педофила, который летом прошлого года изнасиловал 9-летнего мальчика, к 11 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Следствие установило, что в июле 2019 года 9-летний мальчик пришел порыбачить на пруд. В это время к нему сзади подкрался охранник водоема, закрыл рот рукой, оттащил в свою сторожку и изнасиловал. К правоохранителям обратился дядя пострадавшего, у которого ребенок был в гостях. Полиция задержала педофила у него дома в соседнем селе.

Суд на Одесщине приговорил пенсионера-педофила

Суд на Одесщине приговорил пенсионера-педофила

dumskaya.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области разгорелся скандал из-за решения суда по подозреваемому в жутком убийстве и посмертном изнасиловании 26-летней девушки.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы ваще уже омайданились...
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