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21 января • обновлено в 16:09
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Годовалый ребенок ошпарился кипятком на Одесщине – малыш в реанимации: подробности ЧП

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В Одесской области годовалый малыш облился кипятком из чайника. С тяжелыми ожогами ребенка доставили в реанимацию.

Происшествие случилось в одном из сел Белгород-Днестровского района, когда мать оставила ребенка на кухне без присмотра, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Предварительно установлено, что вечером 20 января 21-летняя женщина оставила ребенка одного на кухне, где закипал электрочайник. Малыш потянул за провод и чайник опрокинулся, ошпарив ребенка кипятком. Мать смазала ожоги маслом и лишь утром рассказала о происшествии своей знакомой, которая вызвала местного медика. Тот сразу вызвал "скорую" и малыша срочно доставили в реанимацию областного ожогового центра.

По имеющейся у правоохранителей информации, по месту проживания семья характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей и социальных служб ранее не попадала.

Сведения в ЕРДР внесены по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком). Матери пострадавшего малыша грозит до 5 лет лишения свободы.

Годовалый ребенок ошпарился кипятком на Одесщине (иллюстрация)

Годовалый ребенок ошпарился кипятком на Одесщине (иллюстрация)

Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болградском районе на юге Одесской области 5-летний мальчик сгорел живьем в стоге сена. Ребенок играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от дома. У него оказалась зажигалка, которой он постоянно "чиркал", в результате чего произошло возгорание.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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