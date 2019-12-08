В ночь на 8 декабря в Малиновском районе Одессы горела квартира на 5 этаже 10-этажного дома на улице Святослава Рихтера.

Как написала Odessa.online, еще один пожар в Одессе унес жизни двоих человек.

Сообщение о пожаре поступило на спецлинию "101" поступил в 3:09. В 3:51 возгорание на площади 2 квадратных метра полностью ликвидировали. На пепелище обнаружили тела двоих погибших. Это 56-летний хозяин квартиры и еще один мужчина, личность которого устанавливается.

Еще один смертельный пожар в Одессе: погибли люди

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. По данному факту сведения внесены в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (Убийство) с пометкой "несчастный случай". Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Еще один смертельный пожар в Одессе: погибли люди

Как сообщал OBOZREVATEL, в уголовном деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса появились первые подозреваемые.

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