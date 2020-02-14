"Его разорвут": появилось видео с жертвой поножовщины в Одессе

Мужчина, которого недавно чуть не зарезали в драке в одесском магазине “Лавка” на Канатной, не намерен писать заявление на своего обидчика.

Об этом потерпевший заявил на видео, опубликованном Telegram-каналом XYDESSA (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, он сообщил автору видеоролика, что рад тому, что жив, здоров, и не намерен мстить ранившему его парню, так как верит полицейским, которые пообещали его "разорвать".

"Заявление в полицию я, наверное, писать не буду. Я поеду в полицию и заберу удостоверение личности. Все. Меня зашили, левую ягодицу, а правая здорова, но вперед я хожу отлично" – сообщил пострадавший.

Напомним, 13 февраля в Одессе ссора двух мужчин в магазине на улице Канатной переросла в поножовщину на глазах кассира. Прибывшие правоохранители обнаружили на полу в магазине 45-летнего пострадавшего. Он получил ножевые ранения в область ягодиц. Ему оказали первую помощь и госпитализировали. А 33-летний злоумышленник был задержан на месте происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, В центре Одессы в новогоднюю ночь подрезали девушку. Ее ранил ножом ее же спутник, которого она пыталась угомонить, поскольку молодой человек затеял конфликт с компанией незнакомцев на улице Дерибасовской.

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