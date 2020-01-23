Едва не задавил малыша в коляске: автохам из Одессы разозлил сеть своей парковкой. Видео

Автохам из Одессы, едва не задавивший ребенка в коляске, разгневал сеть.

Инцидент произошел 22 января на тротуаре, где в нарушение всех правил дорожного движения припарковался водитель иномарки. Соответствующее видео опубликовали на своем Youtube-канале сотрудники одесского коммунального учреждения "Центр 077" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Автохам в Одессе чуть не задавил ребенка в коляске КУ "Центр 077"

На видео видно, как водитель, пытаясь выехать задним ходом, чуть не смял маму с ребенком в коляске.

"Хочется отметить, что подобные ситуации автохамства уже давно перестали удивлять и возмущать граждан нашего города. А это печально. Друзья, в любых ситуациях не теряйте человеческий облик и строго соблюдайте правила дорожного движения!" – отметили в "Центре 077".

Автохам в Одессе чуть не задавил ребенка в коляске КУ "Центр 077"

В свою очередь одесситы в сети жестко раскритиковали водителя.

"Даже не знаю, как определить ситуацию: или наглость, или дебилизм, или неопытность?", "Эх, вот чтоб этому м*даку да в салон авто за такое по-одесски ведро фекалий вылить, это было бы и наказание за ПДД и наука на будущее", "Подонок за рулем", – писали одесситы в комментариях под видео.

Автохам в Одессе чуть не задавил ребенка в коляске КУ "Центр 077"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нардеп "Юзик" отметился автохамством на месте трагедии в Одессе.

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