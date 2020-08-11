ДТП на трассе Одесса – Рени: водитель вылетел через лобовое стекло. Видео

На трассе Одесса – Рени легковушка столкнулась с маршруткой. 032.ua

Во вторник, 11 августа, около 14:00 на участке трассы Одесса - Рени произошло жесткое ДТП с пострадавшими.

Как сообщает Telegram-канал "Х.Одесса", "Жигули" столкнулись с маршрутным автобусом.

В результате ВАЗ слетел в кювет, а его водитель вылетел через лобовое стекло.

Очевидцы сообщают, что у водителя открытые переломы ног.

В полиции аварию пока не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ДТП под Днепром погиб годовалый ребенок.