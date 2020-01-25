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25 января • обновлено в 16:22
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Девушка чудом выжила после падения из окна высотки под Одессой

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В Одесской области после падения из окна высотки чудом выжила молодая женщина. Она была доставлена в реанимацию с тяжелейшими травмами и сейчас врачи борются за ее жизнь.

Происшествие случилось в городе Черноморск Овидиопольского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной полиции.

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Обстоятельства падения 20-летней девушки из окна 7 этажа высотки на улице Виталия Шума в Черноморске не выяснены. При падении она получила многочисленные травмы и была доставлена в районную больницу в очень тяжелом состоянии.

Пострадавшую нельзя транспортировать в Одессу. Ей срочно нужна донорская кровь (3, положительная), которую в больнице Черноморска не принимают. Потенциальных доноров просят сдавать ее на станции переливания крови в Одессе.

Девушка чудом выжила после падения из окна высотки под Одессой

Девушка чудом выжила после падения из окна высотки под Одессой

mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 января в Одессе женщина выбросилась из окна своей квартиры на 14 этаже на улице Каманина. Она погибла на месте.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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