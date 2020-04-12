Дело о смерти пациентки на Одесщине взяла на контроль прокуратура: что грозит виновным

Смерть жительницы Одесской области от пневмонии в больнице Подольска, куда ее везли на "скорой" 2,5 часа из Захарьевской ЦРБ, расположенной всего в 50 километрах, заинтересовала прокуратуру.

Надзорное ведомство взяло "на контроль" ход досудебного расследования по факту смерти пациентки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ходе расследования правоохранители намерены проверить, как медработники выполнили свои обязанности. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, после проведения которых будет решен вопрос относительно объявления виновным о подозрении.

Напомним, женщина 1967 года рождения скончалась от пневмонии в больнице города Подольска 9 апреля. Туда ее доставили из Захарьевского района на неукомплектованной карете "скорой", в которой по дороге сломался аппарат ИВЛ. Путь в 50 км в больницу райцентра занял 2,5 часа из-за плохого состояния дороги.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение медиком профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия). Виновным, если их вина будет доказана, грозит до 2 лет тюрьмы.

Прокуратура проконтролирует ход расследования дела о смерти пациентки на Одесщине s.ura.news

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