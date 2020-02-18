"Чиновники, вам не стыдно?" Сеть возмутило видео из детской больницы на Одесщине

Сеть шокировало видео из палаты детского инфекционного отделения Ананьевской райбольницы.
Видео разместила местная жительница, чья сестра попала в больницу с ребенком, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).
Ужасные условия в Ананьевской больнице
Facebook Анны Скогоревы
На видео заметно, что на стенах палаты обвалилась штукатурка, сами кровати – с огромными дырами, а в корпусах присутствует резкий, неприятный запах.
"Это мы так в Европу идем", – с грустью констатирует автор ролика.
Позднее женщина поблагодарила медицинских работников за отношение к сестре и профессионализм.
"И мне действительно очень жаль, что им приходится работать в таких условиях. Обратиться нужно к чиновникам: "Вам не стыдно?!", – сообщила автор ролика.
В комментариях под постом люди высказали возмущение данной ситуацией:
"Зеленского туда поспать!", Какой ужас!", "Дореформировались", "Стыд и позор! Главрача уволить без зарплаты, а чиновников выше – в тюрьму!", "У нас почти все больницы в таком состоянии", "Скоро и тех больниц не будет, новая власть работает", – пишут люди.
Ужасные условия в Ананьевской больнице
Facebook Анны Скогоревы
Ужасные условия в Ананьевской больнице
Facebook Анны Скогоревы
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали жуткие условия в больницах Днепра.
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