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8 января • обновлено в 14:45
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Был с винтовкой: появилось видео с мужчиной, устроившим ЧП в аэропорту Одессы

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Полиция Одессы опубликовала видео с неадекватом, который на автомобиле сбил шлагбаум в аэропорту и сообщил о заложенной бомбе в пассажирском терминале.

Дебошира немедленно задержали. Им оказался 26-летний одессит. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В микроавтобусе у парня с надписью "Совесть" на куртке нашли пневматическую винтовку с оптическим прицелом.

Мужчина был с винтовкой: появилось видео ЧП в аэропорту Одессы

Мужчина был с винтовкой: появилось видео ЧП в аэропорту Одессы

od.npu.gov.ua

Сейчас с "минером" работают полицейские. Открыто уголовное производство по стать 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал и закричал о заложенной там бомбе. Из аэропорта пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы
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