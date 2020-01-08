Был с винтовкой: появилось видео с мужчиной, устроившим ЧП в аэропорту Одессы

Полиция Одессы опубликовала видео с неадекватом, который на автомобиле сбил шлагбаум в аэропорту и сообщил о заложенной бомбе в пассажирском терминале.

Дебошира немедленно задержали. Им оказался 26-летний одессит. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В микроавтобусе у парня с надписью "Совесть" на куртке нашли пневматическую винтовку с оптическим прицелом.

Мужчина был с винтовкой: появилось видео ЧП в аэропорту Одессы od.npu.gov.ua

Сейчас с "минером" работают полицейские. Открыто уголовное производство по стать 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал и закричал о заложенной там бомбе. Из аэропорта пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

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