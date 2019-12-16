Авто встало на дыбы: под Одессой пьяный водитель устроил каскадерское ДТП. Фото

Настоящее каскадерское ДТП произошло в городе Измаиле Одесской области в ночь на 16 декабря. Нетрезвый лихач на иномарке врезался в столб, поставив свою машину на дыбы.

Как сообщили работавшие на оформлении аварии правоохранители, за рулем автомобиля Opel Vectra находился 28-летний водитель, который, превысив скорость, не справился с управлением и снес линию электроопоры, пишет Bessarabiainform.

Под Одессой пьяный водитель устроил каскадерское ДТП bessarabiainform

Под Одессой пьяный водитель устроил каскадерское ДТП bessarabiainform

Как выяснилось, водитель был пьян и чудом не пострадал. А вот для транспортировки на штрафплощадку “пострадавшего” автомобиля пришлось вызывать эвакуатор.

Под Одессой пьяный водитель устроил каскадерское ДТП bessarabiainform

Под Одессой пьяный водитель устроил каскадерское ДТП bessarabiainform

Под Одессой пьяный водитель устроил каскадерское ДТП bessarabiainform

Отвечать нарушителю придется по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). Ему грозит крупный штраф, размер которого определит суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в районе села Александровка под Одессой произошло серьезное ДТП с участием рейсовой маршрутки. Легковой автомобиль врезался в автобус, в результате чего пострадало несколько человек. Автомобиль Hyundai выскочил на встречную полосу и лоб в лоб ударил автобус, следовавший из Одессы в Черноморск по маршруту №25.

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